MILAN LAZIO KRUNIC – Al termine della prima frazione di gara tra Milan e Lazio, il giovane centrocampista del Milan Rade Krunic, partito per la prima volta titolare con la maglia rossonera, è intervenuto ai microfoni di Sky.

Primo tempo di Milan-Lazio

“Sicuramente non era facile all’inizio, perché sto cercando di marcare il più possibile Milinkovic in fase difensiva. Penso che nella seconda parte del primo tempo abbiamo fatto molto meglio in fase offensiva e che abbiamo creato tante occasioni. Siamo felici di aver sfruttato una delle occasioni create e speriamo di continuare così.”