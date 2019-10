FIORENTINA LAZIO MONTELLA – E’ tempo di conferenze stampa prima delle gare del turno infrasettimanale. A Firenze, il tecnico Vincenzo Montella, alla vigilia della sfida con il Sassuolo, è tornato sul caldissimo post partita del posticipo di domenica contro la Lazio, facendo un’analisi a mente fredda di quanto accaduto.

“Squalifica giusta”

“Fiorentina–Lazio? Sono andato un po’ fuori le righe. Neanche tanto, ma è giusta la squalifica. Abbassiamo i toni, nonostante ci dispiaccia molto per quello che è successo. Ho sentito delle accuse un po’ esagerate, finché si attacca me devo avere le spalle larghe e penso che vengo pagato anche per questo. Penso di essere una persona equilibrata anche a posteriori”.

“Lazio squadra fortissima”

“Abbiamo giocato alla pari con una corazzata fortissima come la Lazio, al massimo della concentrazione perché veniva da un momento non favorevole. La Lazio ha giocatori forti, cambi forti, centimetri, tecnica, stanno insieme da tanti anni. Secondo me la mia squadra ha fatto una grande partita, di grande spessore. Ora dobbiamo solo guardare avanti, siamo sul cammino giusto. Siamo insieme da due mesi, abbiamo cambiato 18 calciatori, abbiamo un’identità forte, abbiamo i giovani da sostenere, ma abbiamo intrapreso una strada bella. Mi auguro che non si perda l’entusiasmo”.