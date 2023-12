La MOVIOLA di Lazio - Cagliari: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CAGLIARI MOVIOLA - All'Olimpico va in scena Lazio - Cagliari, incontro valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Dopo la brutta sconfitta rimediata a Salerno, i biancocelesti dovranno necessariamente portare a casa i tre punti per poter sperare di rimanere in corsa per un posto in Champions League. L'arbitro designato per la sfida è Federico Dionisi della sezione de L'Aquila. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali, attraverso la moviola del match.

Lazio - Cagliari, la moviola del match

Secondo tempo

75' - Ammonito Nandez in panchina per proteste

46' - Inizia il secondo tempo.



Primo tempo

45'+2' - Le due squadre tornano negli spogliatoi, finisce il primo tempo.

45' - Assegnati minuti due di recupero.

25' - Espulso Makoumbou! Il difensore del Cagliari stende Guendouzi lanciato a tu per tu con il portiere. Dionisi inizialmente estrae il giallo, ma dopo un on field review decide per il rosso. Cagliari in 10 uomini.

12' - Hatzidiakos sbaglia uno stop e stende Isaksen. Il greco è il primo ammonito del match.

7' - GOOOOOL DI PEDRO! Lazzari recupera palla nell'area di rigore rossoblù e mette un cross basso nell'area piccola per Pedro, che da pochi passi non sbaglia. 1-0 per la Lazio.

1' - Fischio d'inizio di Dionisi, è iniziata Lazio - Cagliari.