Italia, Euro 2024: le avversarie del girone

Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA EURO 2024 - E' terminato in questo momento il sorteggio dei gironi per Euro 2024, che inizierà il 14 giugno in Germania. Ecco il girone dell'Italia

Euro 2024, il girone dell'Italia

GRUPPO B: Spagna, Croazia, Italia, Albania.

Gli altri gironi

GRUPPO A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera.

GRUPPO C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra.

GRUPPO D: Vincitrice Percorso A, Olanda, Austria, Francia.

GRUPPO E: Belgio, Slovacchia, Romania, Vincitrice Percorso B.

GRUPPO F: Portogallo, Vincitrice Percorso C, Turchia, Repubblica Ceca.