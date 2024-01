La MOVIOLA di Lazio - Napoli: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO NAPOLI SERIE A 2023 2024 - La Lazio torna in campo dopo la dura sconfitta contro l'Inter in Supercoppa Italiana. Per la 22esima giornata di Serie A i biancocelesti affronteranno il Napoli di Mazzarri allo stadio Olimpico alle 18:00. Entrambe le squadre dovranno fare i conti con tante assenze, alle quali si aggiunge anche un stadio dimezzato a causa della squalifica. Il fischietto scelto per il match è Daniele Orsato. Di seguito la moviola del match, con l'analisi di tutti gli episodi arbitrali.

Serie A, Lazio - Napoli: la moviola del match

Secondo tempo

90+5' Fischia tre volte l'arbitro Orsato. Finisce qui Lazio - Napoli. 0-0 allo stadio Olimpico di Roma tra Sarri e Mazzarri.

90+4' Cartellino giallo per Ostigard per proteste

90' L'arbitro Orsato dichiara i 5 minuti di recupero

81' Un altro cartellino giallo per la Lazio, stavolta per Cataldi, che ferma Ngonge al limite dell'area di rigore. Il numero 32 era diffidati, salterà la trasferta a Bergamo contro l'Atalanta

78' Fallo di Mario Rui ai danni di Isaksen in area di rigore. I giocatori biancocelesti reclamano un rigore che però non viene concesso per iniziale fuorigioco.

68' Arriva il cartellino giallo anche per Gila che fa fallo su Politano. Entrambi i centrali della Lazio ora sono ammoniti

54' Ammonito anche Romagnoli, il primo della Lazio

48' Amminito Demme per fallo su Felipe Anderson. E' il primo cartellino giallo estratto da Orsato in questa gara

45' GOAL LAZIO SUBITO ANNULLATO! Taty Castellanos fa una cosa clamorosa! con la partita appena iniziata stoppa la palla di petto e in rovesciata spedisce la palla alle spalle di Gollini. Subito il guardalinee segnala il fuorigioco. Rimane però l'incredibile gesto tecnico dell'argentino. Si resta sullo 0-0 all'Olimpico

45' Fischia Orsato, inizia il secondo tempo di Lazio - Napoli all'Olimpico!

Primo tempo

45' Senza recupero fischia due volte Orsato. Finisce qui il primo tempo di Lazio - Napoli, una gara molto bloccata

34' Lamentele dell'Olimpico per una presunta spinta di Di Lorenzo e poi di Ostigard ai danni di Castellanos in area di rigore, mentre l'argentino cercava di saltare a prendere la palla di testa. Per l'arbitro non c'è nulla e si può continuare a giocare

20' Scontro tra Juan Jesus e Isaksen. Il danese ha avuto la peggio finendo a terra ma per l'arbitro non c'era nulla ed ha lasciato giocare. L'arbitro Orsato preferisce far giocare che fermare il gioco

10' Si lamenta il pubblico biancoceleste chiedendo un cartellino giallo per Di Lorenzo, che ferma Castellanos diretto verso la porta con un pestone. Orsato decide di concedere solo punizione

6' Piccole lamentele da parte dei giocatori della Lazio perché il Napoli ha battuto molto velocemente la punizione cogliendo alla sprovvista i centrocampisti.

1' Fischio d'inizio di Orsato all'Olimpico! Inizia la 22esima giornata di Serie A per Lazio e Napoli.