Serie A, Lazio - Napoli 0-0: finisce in parità un match intenso

LAZIO NAPOLI SERIE A 2023 2024 - La Lazio torna in campo dopo la dura sconfitta contro l'Inter in Supercoppa Italiana. Per la 22esima giornata di Serie A i biancocelesti affronteranno il Napoli di Mazzarri allo stadio Olimpico alle 18:00. Entrambe le squadre dovranno fare i conti con tante assenze, alle quali si aggiunge anche un stadio dimezzato a causa della squalifica. Ecco di seguito la cronaca LIVE ed il tabellino della partita.

Serie A, la cronaca live di Lazio - Napoli

Secondo tempo

90+5' Fischia tre volte l'arbitro Orsato mentre i biancocelesti stava assediando l'area del Napoli. Finisce qui Lazio - Napoli. 0-0 allo stadio Olimpico di Roma tra Sarri e Mazzarri.

90+4' Cartellino giallo per Ostigard per proteste

90+3' Il lancio di Pellegrini viene deviato e sarà calcio d'angolo per la Lazio

90+2' La Lazio sta assediando l'area di rigore del Napoli, soprattutto con Pedro appena entrato

90' L'arbitro Orsato dichiara i 5 minuti di recupero

89' La Lazio ci prova senza sosta: Felipe Anderson serve Vecino che impatta di testa ma la palla finisce alta

88' Vecino in area viene servito e con la testa cerca la torre vicino a lui. Non ci arriva nessuno se non Gollini che blocca

87' La Lazio continua a girare palla cercando il ritmo per trovare il gol

83' Arrivano gli ultimi cambi di Sarri: escono Isaksen e Cataldi, ed entrano Pedro e Rovella

82' La punizione del Napoli molto velenosa per fortuna della Lazio finisce di poco al lato della porta di provedel

81' Un altro cartellino giallo per la Lazio, stavolta per Cataldi, che ferma Ngonge al limite dell'area di rigore. Il numero 32 era diffidati, salterà la trasferta a Bergamo contro l'Atalanta

79 Ancora cambi per Mazzarri: escono Raspadori e Mario Rui, entrano Ngonge e Mazzocchi

78' Fallo di Mario Rui ai danni di Isaksen in area di rigore. I giocatori biancocelesti reclamano un rigore che però non viene concesso per iniziale fuorigioco.

76' Ancora cambi per Sarri: esce Guendouzi ed entra Vecino

74' Occasione Lazio! palla di Guendouzi nel corridoio per Isaksen che serve Castellanos al centro dell'area. L'argentino di tacco prova a metterla dentro ma Ostigard fa un salvataggio miracoloso! si rimane sullo 0-0

70' Arriva il primo cambio anche per la Lazio: esce Lazzari ed entra Pellegrini

68' Arriva il cartellino giallo anche per Gila che fa fallo su Politano. Entrambi i centrali della Lazio ora sono ammoniti

68' Ora il Napoli cresce e cerca di spaventare la Lazio nel suo momento migliore

66' Arriva anche la risposta di Gaetano che ci prova da fuori anche lui, ma la palla finisce sempre alta

64' Azione molto intensa della Lazio nell'area di rigore del Napoli. I biancocelesti si muovono veloci ma bucare la difesa degli uomini di Mazzarri non è facile. Ci prova allora Cataldi dalla distanza, palla che finisce di poco al lato della porta di Gollini.

61' Provedel scivola nel rilancio e ne approfitta il Napoli per ripartire da centrocampo.

59' Arrivano il primo cambio per Mazzarri. Fuori Demme, dentro Gaetano

54' Ammonito anche Romagnoli, il primo della Lazio

52' Il Napoli non si è scomposto dopo il gol, poi annullato, della Lazio. Ora tiene il pallino del gioco e prova a rendersi pericoloso

48' Amminito Demme per fallo su Felipe Anderson. E' il primo cartellino giallo estratto da Orsato in questa gara

45' GOAL LAZIO SUBITO ANNULLATO! Taty Castellanos fa una cosa clamorosa! con la partita appena iniziata stoppa la palla di petto e in rovesciata spedisce la palla alle spalle di Gollini. Subito il guardalinee segnala il fuorigioco. Rimane però l'incredibile gesto tecnico dell'argentino. Si resta sullo 0-0 all'Olimpico

45' Fischia Orsato, inizia il secondo tempo di Lazio - Napoli all'Olimpico!

Primo tempo

45' Senza recupero fischia due volte Orsato. Finisce qui il primo tempo di Lazio - Napoli, una gara molto bloccata

42' Ancora conclusione di Isaksen che dopo un triplo dribbling decide di calciare da lontano ma la palla finisce alta

40' Riparte forte la Lazio con Castellanos, che spinto leggermente sempre da Ostigard, cade a terra. L'Olimpico rumoreggia ma l'arbitro Orsato lascia giocare

40' Pasticcia la difesa della Lazio e concede calcio d'angolo al Napoli, in un momento in cui i biancocelesti erano in forma

34' Lamentele dell'Olimpico per una presunta spinta di Di Lorenzo e poi di Ostigard ai danni di Castellanos in area di rigore, mentre l'argentino cercava di saltare a prendere la palla di testa. Per l'arbitro non c'è nulla e si può continuare a giocare

33' Ora la Lazio spinge con Isaksen e guadagna calcio d'angolo. I biancocelesti rimangono in area di rigore

26' Il solito Politano vede Mario Rui in area e cerca di servirlo ma c'è Provedel con i guantoni

24' Il Napoli si rende ancora pericoloso in area di rigore della Lazio con una serie di scambi. La difesa della Lazio però concede pochissimi spazi

20' Scontro tra Juan Jesus e Isaksen. Il danese ha avuto la peggio finendo a terra ma per l'arbitro non c'era nulla ed ha lasciato giocare. Il Napoli poi ferma il gioco per consentire al biancoceleste di rialzarsi

18' Il Napoli non si arrende e prova ad essere pericoloso ma la Lazio recupera palla e concede pochisismo

13' Occasione Lazio! Cataldi recupera una grande palla per Luis Alberto, che la poggia per Isaksen. Il danese ci prova ma la palla finisce di poco sopra la traversa

13' Castellanos manda Felipe Anderson verso la porta sulla sinistra, il quale prova a servire Isaksen, un po' troppo avanti la liscia di pochissimo

12' Il Napoli ci prova: Politano ha provato ad imbucare per Zielinski, ma la difesa della Lazio lavora bene per Provedel

11' Ci prova Cataldi sulla ribattuta della punizione concessa alla Lazio, ma la palla finisce di molto alta.

10' Si lamenta il pubblico biancoceleste chiedendo un cartellino giallo per Di Lorenzo che, ferma Castellanos diretto verso la porta con un pestone. Orsato decide di concedere solo punizione

7' Raspadori spedisce velocemente Politano verso la porta ma viene chiuso da Gila in rimessa laterale

6' Tanti scambi per la Lazio che fa fatica a palleggiare. Il Napoli infatti sta lasciando pochissimi spazi in campo

4' Ritmi fortissimi all'Olimpico già dai primi minuti. Entrambe le squadre vogliono tenere il pallino del gioco.

1' Fischio d'inizio all'Olimpico! Inizia la 22esima giornata di Serie A per Lazio e Napoli.

Serie A, Lazio - Napoli: il tabellino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari( 70' Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi( 76' Vecino), Cataldi( 83' Rovella), Luis Alberto; Isaksen( 83' Pedro), Castellanos, Felipe Anderson. All.: Sarri.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Demme(59' Gaetano), Mario Rui( 79' Mazzocchi); Politano( 83' Lindstrom), Zielinski( 83' Dendoncker), Raspadori( 79' Ngonge). All.: Mazzarri

NOTE

Arbitro: Sig. Orsato

Marcatori:\\

Ammoniti:48' Demme (N); 54' Romagnoli(L); 68' Gila (L); 81' Cataldi (L); 90+4' Ostigard (N).

Espulsi:\\

Recupero:0' \ 5'

Benedetta Scatena