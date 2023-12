La MOVIOLA di Verona - Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

VERONA LAZIO MOVIOLA - Il Verona ospita la Lazio al Bentegodi, nel match valido per la 15^ giornata di Serie A. Dopo il successo di misura contro il Cagliari, la squadra di Sarri è in cerca di conferme, con il quarto posto che è ancora distante, ma raggiungibile. L'arbitro designato per il match è Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali, attraverso la moviola del match.

Verona - Lazio, la moviola del match

Secondo tempo

90+5 - Ayroldi pone fine al match, Verona - Lazio finisce 1-1.

90'+5' - Pedro ammonito per proteste.

90' - Ayroldi assegna 5 minuti di recupero.

82' - Felipe Anderson ammonito per un fallo su Mboula.

77' - Espulso Duda! Lo slovacco, già ammonito, commette fallo da dietro su Castellanos, facendosi espellere. I padroni di casa termineranno la gara con un uomo in meno.

75' - Gol annullato a Casale! Il difensore centrale segna di testa su corner, ma lo fa spingendo Duda.

70' - Pareggio di Henry. Suslov serve con un tiro-cross l'attaccante francese, che spinge in rete il pallone.

63' - Suslov supera Hysaj che lo tiene per la maglia e si fa ammonire.

50' - Rovella supera Duda che lo trattiene. Nessun provvedimento di Ayroldi per lo slovacco che è già ammonito.

46' - È iniziato il secondo tempo di Verona - Lazio.



Primo tempo

45'+2' - Finisce la prima frazione: Lazio in vantaggio all'intervallo.

45' - Segnalati 2 minuti di recupero

24' - Marusic stende Ngonge da dietro: primo giallo anche in casa Lazio.

23' - Gol di Zaccagni! L'ex Verona gira in porta con un bellissimo colpo di il tacco un cross di Felipe Anderson dalla destra. 0-1 al Bentegodi.

15' - Il primo ammonito della gara è Duda, per un fallo da dietro su Lazzari. Lo slovacco era diffidato e salterà il prossimo match contro la Fiorentina.

1' - Fischio d'inizio di Ayroldi: è iniziata Verona - Lazio!