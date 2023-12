Verona - Lazio 1-1: Henry risponde a Zaccagni, biancocelesti beffati

Tempo di lettura: 3 minuti

VERONA LAZIO SERIE A 2023 2024 - La 15^ giornata di Serie A vede affrontarsi Verona e Lazio allo stadio Bentegodi. I biancocelesti, in ritardo rispetto alle dirette concorrenti, sono alla ricerca di una vittoria fondamentale per rimanere aggrappati all'obbiettivo quarto posto, mentre gli scaligeri hanno bisogno di punti in chiave salvezza.

Segui con noi la cronaca LIVE del match.

Serie A, Lazio - Verona: la cronaca del match

Secondo tempo

90'+5' - Triplice fischio al Bentegodi: la Lazio pareggia 1-1 a Verona e perde punti fondamentali nella corsa al quarto posto.

88' - Occasione Vecino! L'uruguagio si ritrova un pallone vacante a pochi passi dalla porta, ma lo spara alto. Grande chance sciupata.

87' - Coppola esce dal campo, al suo posto dentro Magnani.

87' - Gran destro da fuori di Luis Alberto, Montipò interviene in calcio d'angolo.

85' - La Lazio utilizza i suoi ultimi cambi: Guendouzi e Hysaj lasciano il campo a Vecino e Pellegrini.

77' - Espulso Duda! Lo slovacco stende Castellanos da dietro e si fa ammonire per la seconda volta. Verona in 10 uomini.

76' - Mboula prende il posto di Suslov.

75' - Il VAR annulla un gol di testa di Casale da calcio d'angolo. L'altro ex della partita ha spinto Duda prima di incornare la palla. Si rimane sull'1-1.

72' - Sarri inserisce Castellanos e Pedro per Immobile e Zaccagni.

70' - Pareggio Verona con Henry. Ngonge mette in area un tiro-cross dalla sinistra che impegna Provedel, sulla ribattuta si avventa Suslov che ciccando il tiro serve Henry. Il francese spinge in rete il pallone dell'1-1, tutto in parità.

57' - Doppio cambio per il Verona: Henry e Hongla dentro per Djuric e Folorunsho.

46' - Inizia il secondo tempo. Baroni inserisce Lazovic al posto di Serdar.



Primo tempo

45'+2' - Ayroldi fischia la fine del primo tempo, 0-1 all'intervallo.

45'+1' - Gila stacca di testa tutto solo sugli sviluppi di un corner: il pallone non centra la porta.

40' - Colpo di testa pericoloso di Ngonge da calcio d'angolo. Il pallone viene murato da Immobile e poi allontanato.

29' - Marusic costretto ad uscire per il problema all'occhio rimediato nello scontro con Ngonge. Al suo posto dentro Hysaj.

23' - GOOOOL DI ZACCAGNI! Scambio tutto in velocità tra Lazzari e Felipe Anderson sulla destra, con il brasiliano che serve un cross basso a centro area per Zaccagni. L'ex di giornata gira in porta con un bellissimo colpo di tacco, trovando il gol dell0 0-1.

18' - Brutto scontro di gioco tra Ngonge e Marusic, che costringe i due staff medici a entrare in campo. Il montenegrino rimane fuori dal campo per farsi controllare un occhio, ma rientra dopo pochi secondi.

12' - Casale prova il colpo di testa da calcio d'angolo, il pallone dopo un rimpallo finisce in fallo di fondo.

7' - Fase di studio per le due squadre, ancora nessun acuto.

1' - Calcio d'inizio al Bentegodi: è iniziata Verona - Lazio!

Serie A, Lazio - Verona: il tabellino del match

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola (87' Magnani), Amione, Terracciano; Folorunsho (57' Hongla), Duda; Suslov (76' Mboula), Ngonge, Serdar (46' Lazovic); Djuric (57' Henry).

A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Kallon, Saponara, Cabal, Lima Pontes, Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic (29' Hysaj (85' Pellegrini)); Guendouzi (85' Vecino), Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (72' Castellanos), Zaccagni (72' Pedro).

A disposizione: Sepe, Mandas, Kamada, Gonzalez, Basic, Cataldi, Ruggeri, Fernandes.

Allenatore: Maurizio Sarri.

NOTE

Arbitro: Giovanni Ayroldi.

Marcatori: Zaccagni (23', L), Henry (70', V).

Ammoniti: Duda (15', V), Marusic (24', L), Hysaj (63', L), Felipe Anderson (82', L), Pedro (90'+5').

Espulsi: Duda (77', V).

Recupero: 2' primo tempo, 5' secondo tempo.

Christian Gugliotta