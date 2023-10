Papu Gomez positivo all'antidoping: rischia due anni di squalifica

Tempo di lettura: < 1 minuto

PAPU GOMEZ POSITIVO ANTIDOPING - Altro positivo all'antidoping in Serie A. Dopo Pogba, anche il Papu Gomez. Ecco di seguito i dettagli della vicenda che sta colpendo il nuovo calciatore del Monza.

Papu Gomez positivo all'antidoping: secondo caso in Serie A dopo Pogba

Come riportato Relevo, Alejandro Gomez sarebbe risultato positivo ad un test antidoping. Secondo quanto si legge sul portale spagnolo, il nuovo calciatore del Monza avrebbe assunto una sostanza proibita poco prima di disputare il Mondiale in Qatar, quando ancora militava nel Siviglia. L'argentino aveva infatti inizialmente di attendere nel firmare per un'altra squadra, poi Galliani lo ha convinto a tornare in Serie A. La UEFA pensa ad una squalifica di 2 anni per l'ex Atalanta, che adesso sarà fermato anche nel campionato italiano.