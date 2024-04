Ponciroli: "Il gioco di Tudor comporta l'utilizzo di molte energie"

Tempo di lettura: 2 minuti

PONCIROLI JUVENTUS LAZIO - Fabrizio Ponciroli ha analizzato i motivi della sconfitta della Lazio nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus.

Ponciroli: "La Lazio va dove la porta Luis Alberto"

Queste le parole di Fabrizio Ponciroli a TMW Radio: "Sicuramente nello spogliatoio si sono parlati e qualcuno ha anche alzato la voce, in alcuni momenti c’è bisogno anche di fortuna. La fortuna è legata all’errore difensivo della Lazio e il gol di Chiesa è il gol più pesante della stagione della Juventus. In casa Juve c’è ancora tanto nervosismo, emblematica da questo punto di vista la discussione tra Cambiaso e Vlahovic nel primo tempo".

Sulla Lazio di Tudor

"Ci vorrà tempo, è un modo di intendere calcio completamente diverso e ci vuole tempo, è un calcio più vicino a Gasperini rispetto a quello di Sarri. Ciò che mi ha impressionato in negativo sono le condizioni di Immobile, un giocatore che ho adorato e che ha fatto 200 gol in Serie A, non so se è un problema fisico o mentale ma in queste condizioni è impresentabile. Mi rattrista molto anche in chiave nazionale perché non puoi portare all’Europeo un giocatore in queste condizioni".

Su Luis Alberto

"Luis Alberto è un giocatore che illumina, ma sta facendo fatica. Già è andato via Milinkovic, se Luis Alberto non riesce a essere un titolare inamovibile diventa difficile, la Lazio perde tanta qualità. La Lazio va dove la porta Luis Alberto".

Sul gioco di Tudor

"Tudor ha un modo di giocare che comporta un utilizzo di energie enorme, quindi servono giocatori disposti a questo tipo di gioco e la Lazio ne ha pochi. Per andare avanti con Tudor in estate serviranno almeno 3-4 giocatori in grado di esaltare il suo gioco, questa Lazio va sicuramente modificata".