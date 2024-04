Derby, Lazio a caccia di un bis con la Roma che manca da 50 anni

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BIS DERBY ROMA - La Lazio cerca il secondo successo "esterno" consecutivo nei derby di campionato contro la Roma. Dopo lo 0-1 del novembre 2023, il club biancoceleste potrebbe raggiungere un traguardo mai sfiorato negli ultimi 50 anni. Ecco di seguito il curioso dato.

Caccia al bis: La Lazio si prepara ad affrontare la Roma nel derby

Come si legge sul sito ufficiale della Lazio, i biancocelesti cercano il secondo successo consecutivo in un derby da calendario in trasferta. L`ultima volta in cui il club capitolino ha battuto due volte di fila la Roma in una gara esterna di campionato risale al 1974, quando vinse prima per 0-1 (12 novembre 1972) e poi per 1-2 (31 marzo1974).

In assoluto, gli ultimi due Roma-Lazio vinti consecutivamente risalgono alla stagione 1997/1998 (1-3 in campionato e 1-2 in Coppa Italia). I biancocelesti inseguono infine la quinta partita consecutiva senza subire gol in un derby, evento mai accaduto prima.