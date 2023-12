Primavera, Bologna - Lazio 2-1: mancato l'aggancio al primo posto

Tempo di lettura: < 1 minuto

PRIMAVERA BOLOGNA LAZIO TABELLINO - Passo falso per la Lazio Primavera, uscita sconfitta per 2-1 dalla sfida in trasferta contro il meno quotato Bologna. I gol rossoblù di Ebone e Ravaglioli regalano i tre punti ai felsinei, rendendo inutile la rete di Sardo arrivata nel finale. La squadra di Sanderra manca così l'aggancio al primo posto, rimanendo a meno due dall'Inter capolista.

Primavera, Bologna - Lazio 2-1: il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Cesari (85' Ravaglioli), Amey, De Luca, Baroncioni; Rosetti, Diop (81' Carretti); Tonin (69' Hodzic), Byar, Menegazzo; Ebone (85' Mangiameli).

A disposizione: Gasperini, Hodzic, Busato, Idaro, Zilio, Mukelenge.

Allenatore: Luca Vigiani

LAZIO (4-3-3) - Magro; Bedini (57' Zazza), Ruggeri (90'+3' Cuzzarella), Dutu, Milani; Sardo, Bordon, Yordanov (57' Napolitano); Sana Fernandes, D'Agostini (75' Sulejmani), Diego Gonzalez.

A disposizione: Martinellu, Renzetti, Petta, Tredicine, Bigotti.

Allenatore: Sanderra

Arbitro: Andrea Zanotti

Marcatori: Ebone (50', B), Ravaglioli (85', B), Sardo (88', L).

Ammoniti: 55' Sana Fernandes (L), 61' Amey (B), 90'+4' Cuzzarella (L)

Espulsi: //