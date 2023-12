Serie A, Frosinone - Torino 0-0: pareggio a reti bianche

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A FROSINONE TORINO TABELLINO - La partita tra Frosinone e Torino, valida per la 15^ giornata di Serie A, termina con un pareggio non privo di emozioni. Due ottime parate di Savic neutralizzano le occasioni più importanti procurate dalla squadra allenata da Eusebio Di Francesco con Kaio Jorge. Nel finale sono i granata ad andare vicini al vantaggio col gol di Buongiorno, annullato perché in fuorigioco, ed un paio d'occasioni con Bellanova. Di seguito il tabellino della gara

LEGGI ANCHE --> Giusto annullare il gol di Casale

Frosinone - Torino 0-0: il tabellino

Frosinone (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Oyono, Gelli (st 26′ Lulic), Brescianini, Garritano (st 15′ Lirola); Soulé, Kaio Jorge (st 37′ Kaio Jorge), Ibrahimovic (st 26′ Caso). A disposizione: Cerofolini, Lusuardi, Mazzitelli, Baez, Harroui, Kvernadze, Vanzelli, Cuni, Cheddira, Bourabia. Allenatore: Di Francesco.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez (st 37′ Zima); Bellanova, Ilic, Ricci (st 19′ Djidji), Vojvoda (st 27′ Lazaro); Vlasic (st 27′ Seck); Sanabria (st 27′ Karamoh), Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Sazonov, Gineitis, Pellegri. Allenatore: Juric.

Arbitro: Massimi;

Ammoniti: pt 9′ Oyono (F), 15′ Kaio Jorge (F), 48′ Rodriguez (T), st 11′ Ilic (T), 12′ Garritano (T) 13′ Tameze (T).