Primavera, Lazio-Bologna 1-1: Vergani risponde a Shehu

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

PRIMAVERA LAZIO BOLOGNA – La Lazio Primavera nel pomeriggio ha affrontato il Bologna per l’andata dei play out. Gara in perfetto equilibrio fino al triplice fischio. Alessandro Calori ha ritrovato Ndrecka, ma sono state tante le assenze per le aquile. Infatti il tecnico ha dovuto fare a meno di Adeagbo, Nasri, Pica, Migliorati, Czyz e Furlanetto. La prima frazione di gioco si è chiusa sul punteggio di 1 a 1. Vantaggio delle aquile con Shehu e pareggio degli emiliani con Vergani complice un’incertezza di Gabriel Pereira. Nella ripresa il parziale non cambia dunque tutto si deciderà nel match di ritorno previsto per il 29 giugno alle 17.

Andata Play Out Campionato Primavera 1

Lazio – Bologna

Mercoledì 23 giugno 2021 ore 17:00

Stadio Mirko Fersini (Formello)

Le formazioni ufficiali e il tabellino del match

LAZIO (4-3-1-2): Pereira; Novella, Floriani, Franco, Ndrecka; Coulibaly, Bertini, A. Marino; Shehu; Moro, Castigliani. A disp.: Peruzzi, Armini, Ferro, Zaghini, Santovito, Tare, T. Marino, Cesaroni, Ferrante, Cerbara, Mancino. All.: Alessandro Calori

BOLOGNA: Molla, Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Farinelli, Khailoti, Viviani, Roma, Vergani, Ruffo, Rocchi. A disp.: Prisco, Motolese, Maresca, A. Pietrelli, R. Pietrelli, Annan, Tosi, Paakanen, Cavina, Cossalter, Sigurpalsson, Pagliuca. All.: Luciano Zauri