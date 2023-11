QUI FORMELLO, allenamento di ripresa in vista del Celtic

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO 26 NOVEMBRE 2023 - All'indomani della sconfitta subita dalla Lazio sul campo della Salernitana, i giocatori biancocelesti sono tornati in campo a Formello per preparare la sfida di Champions League contro il Celtic.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Dopo il solito riscaldamento, i calciatori che non sono partiti titolari all'Arechi hanno svolto un lavoro di potenziamento atletico, seguito da una serie di partitelle a campo ridotto che hanno concluso la seduta. Il gruppo si ritroverà domani per la rifinitura in vista del match contro gli scozzesi.