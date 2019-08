QUI FORMELLO – Nuova seduta per la squadra biancoceleste, che alle 9.30 si è ritrovata a Formello in vista dell’ultima amichevole contro la Primavera – in programma domani – e della Sampdoria. Riscaldamento atletico, torelli ed un’ampia fase tecnica incentrata sui cross e sui tiri in porta in chiusura per gli uomini di Inzaghi.

INFERMERIA – Buone notizie per Lulic, che ha smaltito totalmente l’infortunio all’adduttore della coscia sinistra e, nella parte finale della seduta, ha preso parte alla partitella. Si attendono ora Milinkovic – che dovrebbe farcela per la Samp – e Caicedo, il cui rientro procede a rilento. Assente Immobile – diventato papà per la terza volta – ecco perché dalla Primavera è stato aggregato l’attaccante Cerbara.

M.S.