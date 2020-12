Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROBERTO RAMBAUDI – Dopo quasi 20 anni la Lazio è riuscita a qualificarsi agli ottavi di Champions League, disputando un girone ad alto livello e senza mai perdere una gara. L’ex biancoceleste Roberto Rambaudi è intervenuto a TuttomercatoWeb.com per elogiare la squadra di Inzaghi.

Le parole di Rambaudi

“La qualificazione è ampiamente meritata anche per come ha saputo superare le varie difficoltà. La squadra ha dimostrato di essere forte, ieri ha sofferto negli ultimi 15 minuti per i cambi e la paura di vincere ma a mio parere può fare un bel cammino in Champions perché negli 11 titolari è davvero eccellente”.

