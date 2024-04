Verso il derby, De Rossi recupera un esterno: le ultime

Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA LAZIO DERBY KRISTENSEN - In casa Roma si sorride parzialmente in vista del derby del prossimo 6 aprile. De Rossi recupera un esterno dall'allenamento odierno per il match contro la Lazio.

Verso Roma - Lazio, De Rossi recupera Kristensen: out Azmoun

Daniele De Rossi potrà contare sul Kristensen per il derby contro la Lazio. L'esterno di centrocampo della Roma questa mattina ha svolto tutta la seduta di allenamento col gruppo e rientrerà nei convocati giallorossi. Chi invece dovrebbe dare forfait è Azmoun, che resterà fermo altre tre settimane per una lesione ai flessori.