Serie A, Bologna - Frosinone 2-1: decisivi Ferguson e De Silvestri

SERIE A BOLOGNA FROSINONE - Il Bologna si impone per 2-1 sul Frosinone al Dall'Ara, andando momentaneamente al settimo posto con 14 punti. Le reti di Ferguson e De Silvestri nel primo tempo, rendono inutile il gol di Soulé su calcio di rigore arrivato nella ripresa, con i rossoblù che nel recupero hanno sciupato un'occasione clamorosa per pareggiare, capitata sui piedi di Marchizza. Nel finale espulso il capitano dei ciociari Mazzitelli per doppio giallo.

Serie A, Bologna - Frosinone, il tabellino del match

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupksi; De Silvestri (84'Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis (73' Kristiansen); Freuler (84'El Azzozui), Aebischer; Saelemaekers (84' Moro), Ferguson, Orsolini (73' Ndoye); Zirkzee.

A disposizione: Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Fabbian, Urbanski, Van Hooijdonk, Karlsson.

Allenatore: Thiago Motta



FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono (85' Jorge), Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea ( 73' Brescianini); Solué, Reiner (73' Ibrahimovic), Garritano (56' Baez); Cheddira (56' Cuni).

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Lusuardi, Lirola, Monterisi, Lulic, Ibrahimovic, Brescianini, Bourabia, Kvernadze, Bidaoui.

Allenatore: Eusebio Di Francesco



NOTE



Arbitro: Doveri

Marcatori:19' Ferguson, 22' De Silvestri

Ammoniti: 59' Aebischer, 88' Zirkzee

Espulsi: 92' Mazzitelli