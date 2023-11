Candreva: "Abbiamo passato mesi difficili. Ce la meritiamo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SALERNITANA LAZIO CANDREVA INTERVISTA - Antonio Candreva, autore del gol che ha deciso il match, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Salernitana - Lazio.

Salernitana - Lazio, le parole di Candreva a fine partita

"La firma non è mia, ma di tutti i compagni. Abbiamo passato mesi difficili e ce la meritiamo noi e il pubblico. Ci aspetta un campionato difficile questo deve essere un punto di partenza. In questi giorni il lavoro si è svolto con molto entusiasmo, volevamo questi tre punti. Kastanos? Un ragazzo umile, lavora in silenzio. Penso sia un grande protagonista e un grande calciatore. Inzaghi mi sta dando tanto. E' arrivato in un momento difficile, questa vittoria è anche per lui".