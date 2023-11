Salernitana - Lazio 2-1: Immobile illude, Kastanos e Candreva rimontano

Tempo di lettura: 5 minuti

SALERNITANA LAZIO SERIE A 2023 2024 - Riparte la Serie A 2023/2024 della Lazio, ospite della Salernitana all'Arechi. Fischio d'inizio alle ore 15 di sabato 25 novembre 2023. Segui con noi la cronaca LIVE del match, valido per la tredicesima giornata del campionato italiano.

Serie A 2023/2024, la cronaca LIVE di Salernitana - Lazio

Secondo tempo

90+5' - Finisce qui all'Arechi, la Salernitana vince 2-1. La Lazio chiude il primo tempo in vantaggio grazie al rigore di Immobile, ma nella ripresa si fa rimontare dai gol di Kastanos e dell'ex Candreva. I granata di Inzaghi trovano la prima vittoria in questa Serie A 2023/2024 contro i biancocelesti.

90+5' - Ottima sponda aerea di Marusic, ma Fazio è il più veloce ad arrivare e allontana la sfera. Assalto finale della Lazio.

90+3' - Ammoniti Vecino e Coulibaly, che sono andati faccia a faccia.

90+2' - Dagli sviluppi di un calcio d'angolo Hysaj tenta la conclusione da fuori area, ma il suo tiro finisce lontano dalla porta protetta da Costil.

90' - 5' di recupero, questo il tempo rimasto alla Lazio per evitare la sconfitta.

88' - Fazio viene ammonito per proteste, poi sull'angolo in favore della Lazio è bravo Lovato a far carambolare la palla tra le braccia di Costil.

86' - Castellanos calcia alto, poi la Salernitana effettua l'ultimo cambio della partita, con Bronn che subentra a Pirola. Inzaghi ha sostituito curiosamente tutti e tre i difensori che sono partiti dall'inizio.

84' - Maggiore aggancia da dietro Castellanos, impedendogli di calciare. L'arbitro ammonisce il centrocampista della Salernitana e fischia punizione da posizione molto interessante per la Lazio.

81' - Altro cambio nella Lazio, con Vecino che prende il posto di Cataldi.

79' - Ammonito Cataldi per proteste, la Lazio cerca di riprendere questa partita ma la Salernitana per ora contiene senza troppi grattacapi l'avanzata biancoceleste.

72' - Cambio a centrocampo per la Salernitana, con Maggiore che subentra a Kastanos.

71' - Prima Castellanos conquista una buona punizione dal limite, poi Isaksen tenta la conclusione da lontano, deviata in angolo. I due neoentrati sembrano entrati col piglio giusto.

69' - Dentro Castellanos e Isaksen, fuori Immobile e Felipe Anderson.

67' - 2-1 Salernitana. Candreva completa la rimonta col più classico dei gol dell'ex e lascia partire da fuori area un bolide a giro non letto bene da Provedel, che si insacca inesorabilmente in rete.

62' - Non ce la fa Zaccagni, che lascia dolorante il campo per un problema all'adduttore sinistro. Al suo posto entra Pedro, ma anche Hysaj rileva Lazzari.

60' - Felipe Anderson tenta la percussione sul cambio campo e mette al centro per Zaccagni, che in allungo mette male il ginocchio. Si teme un infortunio per l'esterno della Lazio.

59' - Salva tutto Provedel! Kastanos imbuca per Candreva, che prova ad anticipare l'uscita del portiere della Lazio. Il numero 94 è però lesto ad intervenire e, successivamente, Kastanos calcia alto.

55' - Pareggio della Salernitana. Kastanos segna l'1-1. Candreva spizza di testa, Provedel interviene ma la palla arriva precisa sul rimorchio di Kastanos, che infila facilmente in rete il gol del pari.

53' - Daniliuc stende Zaccagni ed è il secondo ammonito tra le fila della Salernitana dopo Gyomber.

49' - Il primo tiro nello specchio della ripresa è della Salernitana con Kastanos, che smorza la conclusione da lontano. La sfera termina agilmente tra i guanti di Provedel.

46' - Si riparte all'Arechi dallo 0-1 in favore della Lazio. Primo cambio della partita, con Lovato che prende il posto di Gyomber tra le fila della Salernitana.

Primo tempo

45+2' - Fine primo tempo all'Arechi. Lazio in vantaggio grazie al gol su rigore realizzato dal capitano Ciro Immobile.

44' - Gyomber entra duro su Marusic e rischia il secondo giallo nel giro di 60 secondi. Prontera grazia il difensore della Salernitana.

43' - IMMOBILEEEE!! GOOOL!!! Il capitano della Lazio spiazza Costil e porta in vantaggio i biancocelesti all'Arechi! Il numero 17 raggiunge quota 100 gol in trasferta in Serie A!

42' - Calcio di rigore per la Lazio! Gyomber stende Immobile in area di rigore, Prontera non fischia e lascia proseguire. Il Var però richiama l'arbitro e, dopo la revisione, viene concesso il tiro dagli 11 metri alla Lazio.

37' - Sull'angolo c'è una serie di batti e ribatti, poi Provedel si ritrova il pallone tra le mani.

37' - Gila contiene Candreva e devia in calcio d'angolo il suo cross, prosegue il botta e risposta tra Lazio e Salernitana.

35' - Guendouzi spizza da calcio d'angolo, ma Marusic non arriva e Mazzocchi allontana nuovamente in corner. Aumenta la pressione della Lazio.

31' - Squillo di Candreva, che penetra da sinistra e guadagna calcio d'angolo con un tiro deviato sull'esterno della rete. Lazzari viene ammonito per un precedente fallo su Bradaric.

30' - Gila colpisce di testa, ma non imprime molta potenza e la palla termina senza difficoltà tra le mani di Costil.

29' - Marusic subentra da sinistra e mette al centro un cross molto insidioso, che la difesa della Salernitana è costretta a mandare in angolo.

26' - Risponde la Lazio con Felipe Anderson, che si accentra e lascia partire un sinistro deviato da Gyomber in corner.

24' - Traversa di Bohinen! Che rischio per la Lazio! Provedel forse sfiora appena il tagliente sinistro del centrocampista della Salernitana.

24' - Candreva fa partire un tiro cross che Provedel vede all'ultimo e smanaccia, mandandola larga, poi Felipe Anderson allontana in calcio d'angolo.

22' - Da qualche minuto la Salernitana ha alzato il proprio baricentro, con coraggio. Daniliuc tenta la conclusione da fuori area, ma il suo tiro termina lontano dai pali protetti da Provedel. La Lazio si è all'opposto abbassata.

16' - Ikwuemesi è il più pericoloso in questo avvio nella Salernitana e tenta il cross dopo uno spunto offensivo, ma non c'è nessun compagno a rimorchio e la Lazio esce senza alcun problema.

13' - Guendouzi prova la percussione sulla destra, ma viene chiuso da un attento Gyomber.

10' - Ottimo recupero palla della Lazio con Kamada, che contrasta regolarmente Kastanos e costringe Bradaric all'errore.

6' - La Lazio gestisce il gioco e inizia a tessere la propria trama. La Salernitana attende compatta, ma i biancocelesti senza palla sono molto alti e pressano pericolosamente con più uomini. Molta aggressività ed intensità in campo.

3' - Zaccagni toglie ogni dubbio sulle sue condizioni e slalomeggia sulla sinistra, poi viene chiuso dalla difesa della Salernitana.

2' - Non si chiude il triangolo tra Felipe Anderson e Guendouzi, ma la Lazio sembra partire con l'atteggiamento giusto.

1' - Fischio d'inizio all'Arechi, Lazio in maglia bianca, Salernitana in divisa granata.

Il tabellino di Salernitana - Lazio

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc (dal 61' Fazio), Gyomber (dal 46' Lovato), Pirola (dal 87' Bronn); Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen (dal 61' Legowski), Bradaric; Candreva, Kastanos (dal 72' Maggiore); Ikwuemesi.

A disposizione: Fiorillo, Salvati, Sambia, Martegani; Botheim, Cabral, Simy.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (dal 62' Hysaj), Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi (dal 81' Vecino), Kamada; Felipe Anderson (dal 69' Isaksen), Immobile (dal 69' Castellanos), Zaccagni (dal 62' Pedro).

A disposizione: Mandas, Sepe, Pellegrini, Ruggeri; Basic, Rovella.

Allenatore: Maurizio Sarri

NOTE

Arbitro: Sig. Prontera.

Marcatori: 43' Immobile, 55' Kastanos, 67' Candreva.

Ammonizioni: Lazzari (L); Gyomber (S); Daniliuc (S); Inzaghi (S); Cataldi (L); Maggiore (S); Fazio (S), Vecino (L), Coulibaly (S).

Espulsioni:

Minuti di Recupero: 2', 5'.

Thomas Alvieri