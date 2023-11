Salernitana-Napoli 0-2: ai ragazzi di Garcia il derby campano

Tempo di lettura: < 1 minuto

SALERNITANA NAPOLI SERIE A 2024- Il Napoli di Garcia ottiene la quarta vittoria consecutiva in tutte le competizioni e supera la Salernitana di Pippo Inzaghi. A segno Raspadori ed Elmas in quella che, comunque, è stata una partita complicata. Valeva per la giornata numero 11 della Serie A 2023 - 2024.

Salernitana-Napoli, il tabellino

SALERNITANA (4-2-3-1): Ochoa; Mazzocchi (80' Botheim), Fazio (68' Daniliuc), Pirola, Bradaric; Legowski (68' Bohinen), Coulibaly; Tchaouna, Candreva, Dia; Ikwuemesi (68' Stewart). All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano (77' Lindstrom), Raspadori (67' Simeone), Kvaratskhelia (67' Elmas). All. Garcia.

NOTE

Arbitro: Sig. Rapuano.

Marcatori: 13' Raspadori (N), 82' Elmas (N)

Ammoniti: Mazzocchi, Di Lorenzo