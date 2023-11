Atalanta-Inter 1-2: i milanesi sempre più al comando

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATALANTA INTER SERIE A 2024- L'Atalanta perde in casa contro l'Inter, che allunga in testa alla Serie A 2023 / 2024. Partita tosta, fisica, caratterizzata da una fitta pioggia. In rete Chalanoglu (rigore), Lautaro (super gol) e Scamacca.

Atalanta - Juventus , il tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (55' Pasalic); Zappacosta (55' Hateboer), Ederson, de Roon (63' Toloi), Ruggeri; Koopmeiners (79' Muriel), Lookman (79' De Ketelaere); Scamacca.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard (33' Darmian), De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (70' Frattesi), Dimarco (70' Carlos Augusto); Lautaro (86' Sanchez), Thuram.

NOTE

Arbitro: sig. Sozza

Marcatori: 40' Calhanoglu (R), 57' Lautaro, 61' Scamacca

Ammonizioni: de Roon (A); Kolasinac (A); Toloi (A); Dumfries (I)

Espulsioni: Toloi (A) per doppio giallo.

Minuti di recupero: 4' pt; 6' st.