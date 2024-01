Sarri col dubbio centravanti: chi contro l'Inter?

Tempo di lettura: < 1 minuto

SARRI ATTACCANTE LAZIO INTER - Sfoglia la margherita Maurizio Sarri. Ha ancora qualche giorno per decidere chi vestirà la maglia di attaccante centrale della Lazio. Le opzioni sono due. Castellanos è stato convocato ma difficilmente sarà utilizzabile. Perciò a giocarsi la maglia da titolare contro l'Inter del grande ex Simone Inzaghi sono Ciro Immobile e Felipe Anderson.

Supercoppa, verso Inter - Lazio: Sarri col dubbio attaccante

Il dubbio c'è. E ci sarà fino a poche ore prima dell'inizio della semifinale di Supercoppa italiana tra Lazio e Inter. Zaccagni, al momento, è l'unico sicuro del posto. Le altre due maglie dipenderanno dalla scelta del centravanti. Il Corriere dello Sport scrive di tentazione Immobile. Il capitano è tornato in campo con il Lecce e potrebbe scendere in campo dal primo minuto davanti all'ex Inzaghi. In questo caso a completare il tridente sarebbe Felipe Anderson. Lo stesso brasiliano rimane l'altra scelta nella testa di Sarri. Secondo La Gazzetta dello Sport quella più probabile al momento. Una decisione che, di fatto, potrebbe aprire le porte della titolarità a Isaksen. Sono queste le due opzioni al vaglio del Comandante.