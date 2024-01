La Lazio si affida a Sarri: il bilancio contro Cioffi è positivo

Tempo di lettura: < 1 minuto

SARRI CIOFFI UDINESE LAZIO - Maurizio Sarri ha inanellato due vittorie consecutive. Ha battuto un vecchio amore come l'Empoli. E poi ha replicato contro il Frosinone, non senza difficoltà. All'orizzonte adesso c'è l'Udinese di Gabriele Cioffi. Un allenatore contro il quale il Comandante della Lazio non ha mai perso.

Udinese - Lazio è anche Sarri contro Cioffi

I precedenti sono tutti a favore del tecnico toscano. In tre occasioni Sarri e Cioffi si sono trovati l'uno contro l'altro. In due di queste ha vinto l'allenatore della Lazio. Una è finita in pareggio. Il primo incrocio risale al 18 gennaio 2022. Si giocavano gli ottavi di finale di Coppa Italia. L'ex difensore aveva appena raccolto il testimone friulano da Luca Gotti. E mise parecchio in difficoltà i capitolini. La sfida proseguì ai supplementari e solo un gol del solito Immobile, al minuto 106', decise il passaggio del turno. Dopo quella volta, i due si sono affrontati altre due volte. In una a Deulofeu ha risposto Felipe Anderson. Nell'altra, i biancocelesti si sono imposti per 2-0 sull'Hellas Verona, nuova squadra dell'allenatore fiorentino. In rete andarono Immobile e Luis Alberto.