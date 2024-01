Le probabili formazioni di Udinese Lazio: ballottaggi a centrocampo, davanti c'è Isaksen

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LAZIO - Prima l'Udinese, poi il derby di Coppa Italia con la Roma. Per la Lazio di Maurizio Sarri l'anno inizia col botto. Ci saranno da gestire le energie mentali. Ma anche quelle fisiche. I biancocelesti sono ancora alle prese con un'infermeria piuttosto piena. Recupererà Romagnoli, non Luis Alberto e Immobile. Le forze, di conseguenza, andranno dosate alla ricerca di una duplice vittoria che aprirebbe ai capitolini le porte dell'Europa e della semifinale di coppa. Così come le scelte, nelle due probabili formazioni.

Serie A, giornata 19: le probabili formazioni di Udinese Lazio

Sarri pensa e riflette sulla Lazio da mandare in campo contro l'Udinese. La certezza è una: mancheranno ancora Immobile e Luis Alberto, usciti malconci dalla sfida all'Empoli. Al posto del capitano ci sarà Castellanos, grande protagonista della vittoria sul Frosinone. Sulle veci del 10, invece, vige ancora il dubbio. Kamada scalpita, dopo essere stato escluso dai convocati per la Coppa d'Asia. Ma attenzione a Vecino. Probabile turno di riposo anche per Rovella. Al suo posto ci sarà Cataldi. Inamovibile, invece, Guendouzi. In difesa recupera Romagnoli, ma va in panchina. A protezione di Provedel, ci saranno ancora una volta Patric e Gila. Sull'esterno sinistro torna Marusic. A destra c'è Lazzari, rientrato dalla squalifica. A completare il tridente, infine, sono Zaccagni e Isaksen.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Patric

Gila

Marusic

Guendouzi

Cataldi

Vecino

Isaksen

Castellanos

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

UDINESE (3-5-2)

Okoye

Kristensen

Perez

Ferreira

Ebosele

Payero

Walace

Lovric

Kamara

Pereyra

Lucca

All. Gabriele Cioffi

Come arriva la Lazio alla sfida

La Lazio ha ripreso a viaggiare forte anche in campionato. Dopo la vittoria sull'Empoli ne è arrivata un'altra. Il Frosinone non ha retto l'urto di Isaksen. E la squadra di Sarri ha ribaltato l'incontro in due minuti. Ora la zona Europa è più vicina. Ma ci sarà da lottare. Soprattutto in un periodo che vedrà i capitolini protagonisti in Coppa Italia, in palio nel derby con la Roma la semifinale, e Champions League, dove arriverà il doppio confronto con il Bayern Monaco.

Come arriva l'Udinese all'incontro

L'Udinese di Gabriele Cioffi non perde da quasi un mese. L'ultima sconfitta è arrivata sul campo dell'Inter il 9 dicembre. Dopo solo pareggi, due, e una vittoria. È stato il lanciatissimo Bologna di Thiago Motta a cadere alla Dacia Arena nell'ultimo turno. I bianconeri si sono imposti con un perentorio 3 a 0.

Dove vedere la sfida tra Lazio e Udinese

Il match tra Udinese e Lazio, in programma domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15, sarà trasmesso su Dazn in esclusiva. Si potrà seguire in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.