SARRI LAZIO NAPOLI SERIE A - Maurizio Sarri è costretto ad abbandonare lo Stadio Olimpico in anticipo per via di un lutto. L'allenatore biancoceleste ha lasciato il testimone a Giovanni Martusciello, che ha parlato ai microfoni di Dazn al posto, per il post partita di Lazio-Napoli. Non sono state rese noti maggiori informazioni.