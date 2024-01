Lazio-Napoli, i precedenti: Sarri ha sempre perso contro il Napoli all'Olimpico

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO NAPOLI PRECEDENTI- La Lazio è impegnata in una sfida delicatissima contro il Napoli di Mazzarri. Il match è importantissimo soprattutto per la rincorsa al quarto posto delle due squadre. C'è però un dato che non va a favore di Maurizio Sarri.

I precedenti di Sarri in Lazio-Napoli

Alle 18 andrà in scena una partita importantissima ai fini della classifica e in vista della corsa alla zona Champions. La Lazio dopo quattro vittorie consecutive in campionato deve rialzarsi dopo la pesante sconfitta contro l'Inter in Arabia. Il Napoli invece non sta vivendo un buon momento ed è chiamato a smaltire la delusione Supercoppa. Se si parla di Napoli si pensa però a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha fatto vivere alla città partenopea un sogno lottando a punto a punto contro la Juventus. Sarri però da quando è approdato sulla panchina della Lazio, non ha mai battuto il Napoli all'Olimpico. I precedenti sono due e sono risalenti al 2022 ed entrambi sono terminati con il punteggio di 1-2. Le ultime due sfide tra le squadre però sorridono a Sarri che è riuscito ad espugnare per ben due volte il Maradona.