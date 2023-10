OCCHIO AL FISCHIETTO, Di Bello arbitrerà Sassuolo - Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

SASSUOLO LAZIO DESIGNAZIONE ARBITRALE DI BELLO - L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A. Per dirigere Sassuolo - Lazio, gara in programma al Mapei Stadium sabato 21 ottobre alle 20:45, è stato scelto Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Gli assistenti saranno Bottegoni e Massara, mentre in veste di IV Uomo ci sarà Minello. Al VAR Di Paolo, insieme all'AVAR Muto.

LEGGI ANCHE ---> Le probabili formazioni di Sassuolo Lazio: Luis Alberto unica certezza tra mille dubbi

Sassuolo - Lazio, la squadra arbitrale

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Bottegoni - Massara

IV Uomo: Minello

VAR: Di Paolo

AVAR: Muto

Lazio, i precedenti con Di Bello

Fino ad oggi, Marco Di Bello ha arbitrato la Lazio 19 volte, con un bilancio di 10 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. L'ultimo incrocio risale allo scorso 8 aprile, quando i biancocelesti batterono 2-1 la Juventus in casa. Per quanto riguarda le sfide con i neroverdi, si segnala un solo precedente, risalente alla stagione 2019/20, quando il Sassuolo vinse 1-2.