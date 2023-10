Tonali verso l'ultima presenza col Newcastle prima della squalifica

Tempo di lettura: < 1 minuto

TONALI SQUALIFICA NEWCASTLE - Sandro Tonali resta in attesa di conoscere la squalifica che lo terrà lontano dal campo. Il centrocampista potrebbe infatti scendere in campo per l'ultima volta col Newcastle prima dell'inizio della sanzione.

Caso Scommesse, i dettagli della possibile squalifica di Tonali

Sandro Tonali potrebbe giocare oggi la sua ultima partita col Newcastle. Secondo La Gazzetta dello Sport, all'inizio della prossima settimana i suoi legali sarebbero infatti attesi in Procura Federale per il patteggiamento. A quel punto, il centrocampista conoscerà la durata della sua squalifica. Il coinvolgimento nel caso scommesse potrebbe tenerlo lontano dal campo per un anno.

Ciò comporterebbe una rinuncia all'Europeo per Tonali, in caso di qualificazione dell'Italia, ma non solo secondo il quotidiano in edicola oggi. L'ex Milan potrebbe, a differenza di Fagioli, non percepire lo stipendio dal suo club in questo lasso di tempo e non potrebbe nemmeno allenarsi col resto della squadra, per via del regolamento vigente in Inghilterra.