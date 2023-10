Sassuolo - Lazio, Provedel verso il recupero

Tempo di lettura: < 1 minuto

SASSUOLO LAZIO PROVEDEL INFORTUNIO - Allarme rientrato in casa Lazio. Nonostante la contusione all'anca rimediata contro il Milan, Provedel dovrebbe stringere i denti per scendere in campo contro il Sassuolo. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, l'assenza del portiere alle prove tattiche di ieri, 19 ottobre, fa parte del piano per gestirlo e portarlo a Reggio Emilia senza aggravare il problema fisico.

Lazio, Provedel verso la titolarità contro il Sassuolo

Respiro di sollievo dunque per Sarri, che potrà ancora contare sul suo numero uno che l'anno scorso ha portato ben 21 clean sheet, contribuendo in maniera determinante alla qualificazione in Champions League. In questa stagione Ivan, insieme a tutta la retroguardia biancoceleste, sta facendo fatica a mantenere la rete inviolata, non avendo subito gol una sola volta in otto gare di campionato. Ne ha risentito l'andamento di tutta la squadra, attualmente in ritardo nella lotta per i primi quattro posti. La speranza è quella di ritrovare la solidità persa, magari proprio contro i neroverdi, per tornare a brillare come in passato.