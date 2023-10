Sassuolo - Lazio, il comunicato del club sulla vendita dei tagliandi

Tempo di lettura: < 1 minuto

SASSUOLO LAZIO COMUNICATO BIGLIETTI - La Lazio vince il difficile match prima della sosta contro l'Atalanta. Ora la Serie A si ferma per le Nazionali. Saranno 3 i biancocelesti a lasciare Formello. Nel frattempo però, si lavora per il prossimo match contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Ecco il comunicato della società biancoceleste per quanto riguarda la vendita dei tagliandi

Sassuolo - Lazio, il comunicato sulla la vendita dei tagliandi

"La S.S. Lazio comunica che dalle ore 10:00 di venerdì 13 ottobre verranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A TIM Sassuolo-Lazio di sabato 21 ottobre alle ore 20:45 presso il Mapei Stadium di Reggio nell’Emilia.

Sarà possibile acquistare i biglietti:

ONLINE tramite il circuito Vivaticket;

Punti vendita circuito Vivaticket.

Il prezzo del settore "Ospiti", Tribuna Nord (capienza 4.000 posti) è di € 30 intero (più commissioni). Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19:00 di venerdì 20 ottobre.

Parcheggi Ospiti: (mappa)

P3 – Parcheggio I Petali (adiacente allo stadio) riservato agli Ospiti in Tribuna Est

P4 – Parcheggio Via Felice Romano (500 posti, adiacente allo stadio) riservato agli Ospiti in Tribuna Nord. Si avvisa che nel Regolamento d’uso del Mapei Stadium è stato inserito il divieto di fumo in tutte le aree dell’impianto".