Van Dijk sulla scia di Sarri: "Si gioca troppo, bisogna trovare una soluzione"

VAN DIJK SARRI - Un alleato importante, improvviso. L'assist di Maurizio Sarri è stato raccolto da Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool e dell'Olanda. Direttamente dal ritiro degli Orange, il calciatore ha lanciato un allarme: "Si gioca troppo, andranno trovate soluzioni". Praticamente lo stesso messaggio di cui il tecnico della Lazio si fa portavoce da tempo.

Van Dijk sulla scia di Sarri: le parole del difensore olandese

"In Inghilterra ne parliamo tanto, dobbiamo trovare una soluzione. Parliamo degli introiti dei club, dei giocatori, è vero che siamo ben pagati, ma alla fine non dovrebbe essere così. Come giocatori dobbiamo farci valere. In campo, con l'adrenalina davanti a 70mila persone lo dimentichi, ma il tuo corpo dopo la partita te lo ricorda. Per questo è importante trovare soluzioni per il futuro dello sport. Rinunciare a parte dello stipendio? Sì, potrei farlo per tutelare la mia salute".

