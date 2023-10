Feyenoord - Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti

Tempo di lettura: < 1 minuto

FEYENOORD LAZIO UEFA TRASFERTA VIETATA - I tifosi della Lazio sono costretti a rinunciare alla trasferta a Rotterdam. Le autorità locali, con l'avallo della Uefa, hanno infatti vietato la partecipazione dei tifosi biancocelesti per la partita contro il Feyenoord, terzo appuntamento della fase a gironi di Champions League.

Niente Feyenoord-Lazio dunque per i tifosi biancocelesti, gara del girone di Champions League in programma il prossimo 25 ottobre. La decisione è stata presa dalle autorità locali, le quali hanno ritenuto l'evento a rischio dopo i fatti accaduti nel 2015. In quel caso, i tifosi olandesi causarono danni in Piazza di Spagna. La Uefa, in una nota, ha fatto sapere che "prende atto" della scelta. Potrebbe dunque avvenire la stessa cosa in occasione del ritorno proprio a Roma.