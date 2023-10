Tempo di lettura: < 1 minuto

SASSUOLO LAZIO INFORTUNIO BAJRAMI - Durante Albania - Repubblica Ceca, terminata 3-0, Nedim Bajrami ha lasciato il campo anticipatamente, per un problema alla caviglia. Il giocatore del Sassuolo è uscito molto dolorante, con l'aiuto di due componenti dello staff. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma il giocatore è a rischio per il match con la Lazio, in programma sabato 21 ottobre.