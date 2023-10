Lazio, Expo 2030: Lotito lavora per aggiungere il logo alla maglia

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LOTITO EXPO 2030 - Dopo le dichiarazioni di pochi giorni fa, Lotito è passato ai fatti. Come riportato da Il Messaggero, il patron biancoceleste ha contattato il Comitato promotore della candidatura di Roma a Expo 2030, con l'obbiettivo di aggiungere il logo dell'esposizione come nuovo sponsor sulle maglie della Lazio.

L'iniziativa è nata in risposta al nuovo sponsor della Roma, Riyadh Season. La città araba, insieme a Roma e Busan (Corea del Sud), è in corsa per l'assegnazione dell'evento. Lotito ha chiesto di poter appoggiare la candidatura romana, con la possibilità di vedere già contro il Sassuolo il marchio sulla divisa biancoceleste, a quasi un mese dal voto del Bureau International des Expositions, fissato per il 28 novembre. Per l'aggiunta della scritta SPQR, invece, il Comune ha già dato il suo ok: starà al presidente scegliere.