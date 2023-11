La prima notte di Champions: Sepe può esordire

Tempo di lettura: < 1 minuto

SEPE CHAMPIONS LEAGUE - L'eventualità c'è. Dopo aver visto il compagno di squadra imperversare nelle varie competizioni, Luigi Sepe potrebbe indossare per la prima volta la maglia della Lazio. E non in una serata qualunque, dal momento che la Lazio si gioca la qualificazione in Champions League con il Celtic.

Verso Lazio - Celtic: Sepe potrebbe esordire in Champions League

La notizia ha iniziato a trapelare ieri pomeriggio. Nell'allenamento, aperto per i primi quindici minuti ai media, si è notata subito l'assenza di un altro titolare. Oltre ai noti Zaccagni, Casale e Romagnoli, sul campo di Formello mancava pure Ivan Provedel. Il numero 94 biancoceleste ha saltato la rifinitura. Perciò Sepe si tiene pronto. Da quando è sbarcato nella Capitale non ha mai indossato i guantoni. In Serie A e Champions League ha sempre giocato l'ex Spezia. Ma ora il tempo stringe e non è detto che possa recuperare in tempo per il fischio d'inizio di Lazio - Celtic. Perciò il numero uno di Torre del Greco ha già preparato i guantoni.