SERIE A CALENDARIO RISULTATI – La Serie A torna in campo nel weekend per la 17^ giornata di campionato. Una giornata di emozioni e spettacolo, che prende il via sabato 9 gennaio alle ore 15:00 con Benevento-Atalanta. Alle 18:00 Genoa-Bologna e alle 20:45 l’anticipo serale Milan-Torino. Domenica 10 si parte con il big match tra Roma-Inter alle 12:30. Alle 15, Parma-Lazio e Udinese-Napoli. Alle 18:00 Fiorentina-Cagliari. Il posticipo serale: Juventus-Sassuolo alle 20.45. La giornata si chiude lunedì sera con Spezia-Sampdoria. Andiamo a vedere, nel dettaglio, il programma di tutte le partite.

Serie A, il programma della 17^ giornata

SABATO 9 GENNAIO

ORE 15:00 Benevento-Atalanta 1-4 (30′ Ilicic, 50′ Sau, 69′ Toloi, 71′ Zapata, 86′ Muriel)

ORE 18:00 Genoa-Bologna 2-0 (44′ Zajc, 55′ Destro)

ORE 20:45 Milan-Torino 2-0 (25′ Leao, 36′ Kessié (R))

DOMENICA 10 GENNAIO

ORE 12:30 Roma-Inter 2-2 (17′ Pellegrini, 56′ Skriniar, 63′ Hakimi, 86′ Mancini)

ORE 15:00 Hellas Verona-Crotone 2-1 (16′ Kalinic, 25′ Dimarco, 55′ Messias)

ORE 15:00 Parma-Lazio 0-2 (55′ Luis Alberto, 67′ Caicedo)

ORE 15:00 Udinese-Napoli 1-2 (15′ Insigne (R), Lasagna 27′, 90′ Bakayoko)

ORE 18:00 Fiorentina-Cagliari

ORE 20:45 Juventus-Sassuolo

LUNEDI 11 GENNAIO

ORE 20:45 Spezia-Sampdoria

