Serie A, Inter-Monza 2-0: Lautaro stende i brianzoli

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A INTER MONZA- Parte bene l'Inter, che non stecca la prima della Serie A 2023/24 e si sbarazza per 2-0 del Monza di Palladino. Doppietta di un Lautaro Martinez già "on fire".

Inter 2 - 0 Monza , il tabellino

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian (38' st Bisseck), De Vrij, Bastoni; Dumfries (21' st Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (21' st Carlos Augusto); Thuram (21' st Arnautovic), Martinez (35' st Frattesi).

A disposizione: Audero, Di Gennaro, Stabile, Asllani, Sensi, Correa.

Allenatore: Inzaghi.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio (25' st Pereira), Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini (25' st Machin), Pessina, Kyriakopoulos (41' st V. Carboni); Colpani (16' st Birindelli), Caprari; Maric (16' st Mota).

A disposizione: Gori, Sorrentino, A. Carboni, F. Carboni, Bondo, Vignato, Cittadini, Petagna.

Allenatore: Palladino.

NOTE

Arbitro: sig. Colombo.

Marcatori: Martinez (I., 8'; 76').

Ammonizioni: Martinez (I), Caldirola (M).