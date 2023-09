Serie A, Lazio - Torino 2-0: i biancocelesti tornano alla vittoria

Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO TORINO CRONACA TABELLINO - Dopo il pareggio contro il Monza, la Lazio torna allo Stadio Olimpico per affrontare il Torino di Ivan Juric. I biancocelesti sono a caccia di una vittoria per risollevare il morale dell'ambiente. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match.

Serie A, Lazio - Torino 2-0: la cronaca della partita

Primo tempo

1' - Inizia il match all'Olimpico!

5' - Subito la prima occasione per il Torino: tiro di Vlasic respinto male da Provedel e Zapata in area di rigore calcia a lato.

13' - La Lazio aspetta, il Torino mantiene il pallino del gioco. Fase di studio tra le due squadre.

17' - Prima occasione biancoceleste con Nicolò Casale. Dopo una doppia deviazione, il centrale in area di rigore calcia alto sopra la traversa.

25' - Si ferma Buongiorno: il centrale granata è rimasto a terra dopo un contrasto con Immobile. Al suo posto entra Sazonov.

31' - Ha rischiato la Lazio! Errore di Romagnoli in fase di impostazione con Zapata che parte in contropiede. Recupero in extremis decisivo di Luis Alberto che chiude il colombiano regolarmente.

37' - Continua il duello fisico tra Zapata e Romagnoli. Questa volta è il colombiano a colpire sul volto il numero 13 che rimane a terra sanguinante.

41' - Occasionissima per Immobile! Lazaro anticipa sul secondo palo il numero 17 biancoceleste che era pronto per concludere a rete. Non va a buon fine il tiro successivo dalla distanza di Marusic.

43' - Ci prova ancora il Torino. Prima Vlasic da fuori area, deviato, poi Zapata di testa. Facile la presa di Provedel.

45' - 3 minuti di recupero.

45'+3 - Fine primo tempo.

Secondo tempo

46' - Riprende il match all'Olimpico.

50' - La prima conclusione del secondo tempo è del Torino. Ci ha provato Ricci dalla distanza, con la palla che finisce di molto a lato.

56' - GOL DELLA LAZIO! Vecino porta in vantaggio la Lazio. Assist di Lazzari per il numero 5 che conclude al volo in area di rigore. Tutto regolare, 1-0!

63' - Prova a cercare il pareggio il Torino sull'asse Bellanova-Lazaro. Il primo crossa in area di rigore, mentre il secondo conclude al volo alto sopra la traversa.

70' - Prova ad affacciarsi Immobile in avanti. Il suo tiro, però, viene murato da Sazonov.

75' - RADDOPPIO LAZIO! Zaccagni mette il punto esclamativo sul match dopo essere stato servito meravigliosamente da Felipe Anderson. Tutto regolare, 2-0!

85' - Ci prova il Torino con un calcio di punizione dal lato. Il cross di Ricci però finisce di molto fuori.

88' - Castellanos in rovesciata! Affondo impressionante di Isaksen che scodella per il numero 19. L'acrobazia dell'uruguaiano, però, termina fuori dallo specchio della porta granata.

90' - 6 minuti di recupero.

90'+3 - Annullato il rigore al Torino. Sulla conclusione di Radonjic sembrava esserci il tocco di braccio di Hysaj, che invece colpisce prima con il petto.

90'+6 - Finisce qui la sfida. La Lazio torna a vincere: contro il Torino termina 2-0.

Serie A, Lazio - Torino 2-0: il tabellino del match

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (80' Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino (73' Guendouzi), Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (73' Castellanos), Zaccagni (80' Isaksen). A disp.: Sepe, Mandas, Pellegrini, Gila, Patric, Hysaj, Cataldi, Kamada, Guendouzi, Pedro, Isaksen, Castellanos. All.: Sarri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno (26' Sazonov), Rodriguez; Bellanova (80' Soppy), Tameze (60' Ilic), Ricci, Lazaro (80' Pellegri); Vlasic, Zapata (60' Radonjic); Sanabria. A disp.: Brezzo, Gemello, N'Guessan, Sazonov, Gineitis, Ilic, Linetty, Soppy, Tameze, Vojvoda, Karamoh, Pellegri, Radonjic, Seck All.: Juric.

NOTE

Arbitro: Sig. Fabbri

Marcatori: Vecino (L), Zaccagni (L)

Ammonizioni: Bellanova (T), Tameze (T), Immobile (L), Schuurs (T), Ricci (T)

Espulsioni: /

Recupero: 3' ; 6'

Andrea Castellano