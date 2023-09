Lazio - Torino, le formazioni ufficiali: Rovella titolare

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TORINO FORMAZIONI UFFICIALI - Dopo il pareggio in casa contro il Monza, la Lazio si prepara a scendere in campo di nuovo all'Olimpico contro il Torino per la sesta giornata di Serie A. Ecco le due formazioni ufficiali

Lazio - Torino, le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Lazaro; Vlasic, Zapata; Sanabria. All.: Juric.