Napoli - Lazio 1-2: Kamada regala i primi tre punti ai biancocelesti

NAPOLI LAZIO CRONACA TABELLINO - Il Napoli a punteggio pieno ospita la Lazio ancora a zero punti e in cerca di riscatto nella gara valida per la terza giornata della Serie A 2023/24. Di seguito la cronaca scritta e il tabellino della partita.

Napoli - Lazio, la cronaca del match

Secondo tempo

90+10' - È finita! La Lazio espugna il Maradona e ottiene i suoi primi tre punti della stagione contro il Napoli campione d'Italia. Decisiva la rete di Daichi Kamada per l'1-2 finale.

90+6' - Occasione Napoli! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Psimehn riesce a servire Lindstrom che, di prima intenzione, spara alto.

90' - Il IV Uomo segnala 7 minuti di recupero.

85' - Zaccagni sfiora ancora il terzo gol con un destro a giro. Tiro largo di poco.

71' - Incredibile al Maradona, altro gol annullato ai biancocelesti! Negata la gioia della rete all'esordio a Guendouzi, annullata per un fuorigioco di Zaccagni. L'arciere è stato considerato attivo nell'infastidire Di Lorenzo, colpevole di non aver allontanato bene il pallone. Si resta sull'1-2.

67' - Gol annullato alla Lazio! Zaccagni aveva realizzato il gol del 3-1 su assist del debuttante Guendouzi, ma il VAR ha annullato tutto per fuorigioco.

52' - GOOOOOL! HA SEGNATO KAMADA! Ripartenza letale dei biancocelesti guidata da Felipe Anderson. L'esterno serve Luis Alberto, che lascia con un velo a Kamada, bravo ad incrociare alla sinistra di Meret. Lazio in vantaggio!

47' - Si salva la Lazio! Gran botta di Zielinski da pochi metri, si supera ancora Provedel.

46' - Inizia il secondo tempo di Napoli - Lazio.

Primo tempo

45+2' - Colombo fischia la fine di un primo tempo molto intenso. 1-1 all'intervallo.

40' - Cross dalla destra di Di Lorenzo, bravo a trovare Olivera sul secondo palo. La conclusione al volo dell'uruguagio è alta. Ritmi altissimi.

36' - Occasione per la Lazio con Felipe Anderson! Grande azione personale del brasiliano che, dopo essere penetrato in area, si vede murare il tiro da Juan Jesus.

32' - Pareggio immediato del Napoli con Zielinski! Il polacco raccoglie un pallone vacante al limite dell'area di rigore e calcia in porta. Decisiva la deviazione di Romagnoli per far entrare in porta il pallone.

30' - GOOOOOL DELLA LAZIO! LUIS ALBERTO! Cross basso di Felipe Anderson dalla linea di fondo per Luis Alberto che gira in porta di tacco sorprendendo Meret. Rete meravigliosa e 0-1 al Maradona!

21' - Miracolo di Provedel! Gran sassata di Kvaratskhelia da fuori area, il portiere biancoceleste toglie la palla da sotto la traversa con un intervento sensazionale.

14' - Osimhen ad un passo dal gol! Grande stacco di testa del nigeriano sugli sviluppi di un corner, il pallone esce di pochissimo.

3' - Prima occasione per il Napoli! Serpentina di Kvaratskhelia in area di rigore, conclusa con un tiro sul primo palo deviato da Marusic in angolo.

1' - Si parte! È iniziato il match allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli - Lazio, il tabellino del match

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (66' Mario Rui); Lobotka, Zielinski (84' Simeone), Anguissa; Kvaratskhelia (66' Raspadori), Osimhen, Politano (75' Lindstrom).

A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Russo, Zerbin.

Allenatore: Rudi Garcia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj (81' Pellegrini), Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Luis Alberto, Kamada (65' Guendouzi), Felipe Anderson (80' Pedro), Immobile (90+3' Castellanos), Zaccagni (90+3' Isaksen).

A disposizione: Sepe, Mandas, Patric, Vecino, Basic, Lazzari, Gila, Rovella.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro: sig. Colombo.

Marcatori: Luis Alberto (30', L), Zielinski (32', N), Kamada (52', L).

Ammonizioni: Zaccagni (26', L), Luis Alberto (60', L).

Espulsioni: /

Recupero: 2' primo tempo, 9' secondo tempo.