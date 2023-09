La MOVIOLA di Napoli - Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 3 minuti

MOVIOLA NAPOLI LAZIO - La Lazio sfida il Napoli campione d'Italia al Maradona nel primo big match stagionale, valido per la terza giornata di Serie A. Dopo due sconfitte nelle prime due uscite in campionato, la banda Sarri cerca riscatto contro gli azzurri, ancora imbattuti. L'arbitro designato per questa gara è Andrea Colombo della sezione di Como. Analizziamo di seguito le scelte del direttore di gara dei suoi collaboratori attraverso la moviola del match.

Napoli - Lazio, la moviola del match

Primo tempo

15' - Se n'è andato il primo quarto d'ora di gioco al Maradona. Napoli e Lazio stanno mettendo in scena una sfida pulita e senza falli sin qua.

26' - Zaccagni è il primo ammonito della gara. L'arbitro Colombo punisce l'esterno offensivo della Lazio per eccesso di proteste. Il classe 95' lamentava un fallo subito da Di Lorenzo.

30'- 0-1! Vantaggio della Lazio! Magia totale di Luis Alberto! Felipe Anderson pesca di punta il Mago che, solo davanti a Meret, inventa un tacco che beffa il portiere del Napoli e porta avanti il club biancoceleste! Tutto regolare, nessun dubbio sullo sviluppo dell'azione per il direttore di gara.

32' - Pareggio immediato del Napoli. Stavolta un tacco, quello di Romagnoli, beffa Provedel sul tiro di Zielinski e il Napoli con un pizzico di fortuna trova subito l'1-1. Anche in questo caso regolare lo sviluppo dell'azione.

34' - Ammonito Rudi Garcia. Il quarto uomo Mariani ha segnalato all'arbitro Colombo le continue lamentele del tecnico del Napoli, che viene punito col cartellino giallo.

38' - Cade a terra Zaccagni, che ancora una volta chiede una punizione che non viene ravvisata dall'arbitro.

45' - Colombo segnala due minuti di recupero.

45+2' - Termina sul risultato di 1-1 il primo tempo di Napoli - Lazio.

Secondo tempo

46' - Inizia la ripresa al Maradona, Napoli e Lazio ripartono dall'1-1 del primo tempo.

47' - Immobile parte in fuorigioco e conclude a rete. Para Meret, mandando in calcio d'angolo, ma l'arbitro ravvisa la posizione irregolare del numero 17 biancoceleste, segnalando punizione per il Napoli.

52' - 1-2! prima gioia alla Lazio per Kamada! Felipe Anderson recupera regolarmente la sfera a Zielinski, appoggia per Luis Alberto che con un velo lascia scorrere per il giapponese, che infila con un colpo da biliardo Meret per il nuovo vantaggio biancoceleste. Giusta la decisione di Colombo di non punire l'intervento dell'esterno brasiliano del club capitolino.

60' - Luis Alberto cade a terra al limite dell'area, lamenta un colpo subito da Kvaratskhelia, ma l'arbitro non fischia e, anzi, ammonisce il Mago per proteste. Secondo giallo nella Lazio dopo Zaccagni.

62' - Contatto tra Cataldi e Di Lorenzo nell'area di rigore della Lazio. L'arbitro però ferma tutto per un precedente fuorigioco di Zielinski, che ha tentato di servire il proprio capitano. Giusta la scelta e la revisione del VAR, il polacco era oltre la linea difensiva biancoceleste.

67' - Zaccagni trova il gol dell'1-3 per la Lazio ma il Sig. Colombo segnala fuorigioco! Annullata dopo revisione del VAR la prima rete in campionato del numero 20 biancoceleste, che era stato servito con un attimo di ritardo dal neoentrato Guendouzi.

73' - Guenoduzi realizza il gol dell'1-3, ma Colombo annulla nuovamente dopo aver revisionato l'azione al VAR! Mario Rui devia la conclusione del francese, che si infila in rete, ma in precedenza c'è un fuorigioco di Zaccagni, che era partito in posizione irregolare sul passaggio di Luis Alberto. L'arbitro Colombo ha ritenuto attiva la posizione del numero 20 biancoceleste, nonostante non abbia mai ricevuto il filtrante dello spagnolo. Cospicue le proteste dei calciatori di Sarri.

83' - Zaccagni colpito al volto da Mario Rui, ma per Colombo non c'è fallo, contatto troppo leggero.

85' - Ancora a terra Zaccagni, ancora nessun fischio da parte del direttore di gara.

88' - Colombo ammonisce anche Sarri per proteste. Quattro cartellini gialli tutti nati da eccessive lamentele in questo Napoli - Lazio.

90' - Lobotka colpito, cade a terra e conquista punizione da posizione pericolosa.

90' - Segnalati sette minuti di recupero.

96' - Raspadori cade in area, ma Marusic prende solo la palla, pulito l'intervento del numero 77 biancoceleste.

97' - Osimhen commette fallo su Romagnoli, siamo agli sgoccioli di questo Napoli - Lazio!

98' - Osimhen si precipita in maniera irruenta su Provedel e l'ho colpisce in maniera fallosa. L'arbitro Colombo ravvisa punizione per la Lazio.

100' - La Lazio sbanca ancora il Maradona! Triplice fischio di Colombo, termina 1-2 per la formazione biancoceleste, che trova i primi tre punti del suo campionato e condanna il Napoli di Garcia alla prima sconfitta stagionale! Anche due gol (entrambi del potenziale 1-3) annullati dall'arbitro ai ragazzi di Sarri. Guendouzi sfortunato con un gol e un assist non concessi.