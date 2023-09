Luis Alberto: "Partita di sacrificio". Poi sull'arbitro...

Tempo di lettura: 2 minuti

NAPOLI LAZIO LUIS ALBERTO - Al termine del match tra Napoli e Lazio vinto dai biancocelesti al Maradona per 1-2, ha parlato ai microfoni di DAZN Luis Alberto. Ecco le sue parole

Napoli-Lazio, le parole di Luis Alberto

"E' stata una partita di sacrifici da tutti. La prima partita è stato un disastro, non da Lazio. La seconda ci puoi stare, avevo già visto la Lazio che io voglio. Oggi lo ha dimostrato contro la squadra più forte del campionato. Sono contento per tutti i compagni e tutta la Lazio perché hanno detto cose non giuste di questa squadra. Quando vogliamo siamo forti. Il gol al 50% è di Felipe Anderson, io dovevo solo andare in porta. Questa settimana non è stata facile nemmeno per me e livello personale. E' stata straordinaria questa partita, ho un po' liberato la testa e ora possiamo lavorare più tranquilli".

Sul secondo gol della Lazio

"Ho visto Kamada, sapeva che Di Lorenzo passava lì e lo ha lasciato passare e ha fatto un gol della madonna. Era un gol difficile, molto più difficile del mio".

Sull'arbitro

"Con questi arbitri così non si può giocare, devono venire arbitri professionali perché rovinano tutto il lavoro. Oggi perché abbiamo vinto, sennò... ma non voglio dire di più".

Sul suo gol

"Ho fatto una partita straordinaria come tutta la squadra, oggi però Felipe ha fatto un lavoro difensivo offensivo straordinario. Il mio gol è di Felipe, l'assist è tutto".

Sull'ultimo periodo

"Io ero tranquillo tutta la settimana, ero fiducioso della squadra dopo il crollo di Lecce. Se non era oggi era la prossima, con questo atteggiamento si perdono poche partite. Io penso che qui è sempre una partita difficile, soprattutto contro questo Napoli. Abbiamo cominciato un po' così, recuperando e perdendo palla, poi abbiamo trovato più fiducia e cominciando a giocare di più. Alla fine abbiamo fatto 4 gol al Maradona (ride, ndr.). Era importante per tutti questa vittoria".