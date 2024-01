Serie A, Verona - Empoli 2-1: Djuric e Ngonge regalano i 3 punti

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A VERONA EMPOLI - Termina 2-1 il match salvezza tra Verona ed Empoli. Al gol di Zurkowski rispondono Ngonge e Djuric. I gialloblu escono momentaneamente dalle tre squadre in zona retrocessione e salgono al 17^ posto in classifica con diciassette punti, con il Cagliari che ancora deve scendere in campo per tentare il controsorpasso. Espulso Duda del Verona per doppia ammonizione.

Serie A, il tabellino di Hellas Verona - Empoli

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola (80' Dawidowicz), Doig; Duda, Folorunsho (67' Saponara); Suslov (92' Amione), Serdar, Ngonge (92' Mboula); Djuric (80' Henry).

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini (56' Zurkowski), Grassi (77' Marin), Maleh (86' Sodero); Gyasi (86' Corona), Shpendi (56' Cancellieri), Cambiaghi.

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 3' Djuric (V), 56' Ngonge (V), 64' Zurkowski (E).

Ammoniti: 58' Zurkowski (E), 69' Duda (V), 77' Coppola (V), 78' Cambiaghi (E), 82' Tchatchoua (V), 38' Duda (V), 90' Cancellieri (E).

Espulsi: 87' Duda (V) doppia ammonizione.