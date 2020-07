Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL IMMOBILE – La brusca frenata di ieri contro il Milan ha riportato la Lazio coi piedi per terra. Ora la Juventus è a +7 e ai biancocelesti servirà un filotto di vittorie perfetto da qui all’ultima giornata per riacciuffare la squadra di Sarri. Calcoli a parte, il gruppo di Simone Inzaghi mostra ancora una volta compattezza. Il giorno dopo il 3 a 0, Ciro Immobile trova le parole giuste da dedicare ai suoi compagni in un momento delicato come questo. Il bomber di Torre Annunziata ha postato sul suo account Instagram una foto che dice: “Sempre orgoglioso di voi. A testa altissima!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.