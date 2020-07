Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL – Il 3 a 0 casalingo rimediato contro il Milan ha complicato la corsa della Lazio verso lo Scudetto. Con la Juventus a +7, i biancocelesti dovranno compiere un mezzo miracolo per tornare con il fiato sul collo della squadra di Sarri. Intanto nel day after molti calciatori di Simone Inzaghi hanno espresso sui social la loro voglia di continuare a lottare fino all’ultima giornata. Dopo Immobile tocca a Patric. Lo spagnolo con un post su Instagram ha caricato la squadra con un “Orgoglioso dei miei. Non molleremo” che lascia poco all’immaginazione.

