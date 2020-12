Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL PAOLO ROSSI – Stamane l’Italia si è svegliata con la tragica notizia della scomparsa di Paolo Rossi. Lo storico centravanti della Juventus e della Nazionale campione del mondo dell’82 si è spento all’età di 64 anni. Il mondo del calcio, dopo Maradona, piange un altro totem. Sui social tantissimi post da parte di ex colleghi e calciatori in attività che hanno voluto salutare per l’ultima volta Pablito. Anche Dino Zoff si è lasciato andare a un ricordo commosso dell’amico ed ex compagno di squadra: “Mi dispiace tantissimo. Non so cosa dire, è stato fulmine a ciel sereno. Abbiamo sempre avuto un grande rapporto con Paolo, simpatico, intelligente. Faccio fatica a realizzare”.

L’omaggio del CT Roberto Mancini.

