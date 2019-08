LAZIO CALCIOMERCATO LAZZARI – È senza dubbio Manuel Lazzari il colpo di mercato in questa sessione estiva della Lazio. L’ex Spal, da tempo oggetto dei desideri di mister Inzaghi, non appena arrivato nella Capitale si è subito adattato al gioco dell’allenatore piacentino, dimostrando nelle nove amichevoli giocate tutte le qualità che lo hanno portato ad essere considerato uno dei migliori esterni attualmente in circolazione, in Serie A ed in Europa.

Lazzari, top in Europa

Già, perché i cross, gli assist e gli sprint pongono il giovane classe ’93 ai vertici europei. Manuel, nei top 5 campionati europei, è quarto per metri percorsi con la palla al piede. Come evidenziato da Calciodatato, l’ex spallino ne ha percorsi, nella scorsa stagione, ben 126: meglio di lui solo Rabiot, Otamendi e Traorè. Non a caso, la freccia italiana ha già conquistato il popolo biancoceleste, da cui riscuote unanimi consensi.