LAZIO INFERMERIA – Oggi, alle 18.00, la Lazio si ritroverà a Formello per un nuovo allenamento. Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, arrivano buone notizie dall’infermeria. Capitan Lulic infatti non ha alcuna intenzione di mancare alla prima stagionale contro la Samp: ecco perché ieri con il preparatore tecnico Alessandro Fonte ha svolto un lavoro differenziato, al termine del quale ha dato segnali molto positivi: sarà il capitano il primo biancoceleste a rientrare in gruppo.

E Milinkovic?

Spera di farcela anche Sergej, il cui recupero pare essere più lento. Il serbo ha rimediato infatti un trauma distrattivo all’anca, ma gli esami svolti hanno scongiurato il peggio: non è escluso che il centrocampista possa inaugurare la nuova stagione regolarmente il prossimo 25 agosto. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, esattamente come quelle di Caicedo.